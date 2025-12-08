Promozione L’Acquaviva deve arrendersi con il Dicomano
DICOMANO 3 ACQUAVIVA 1 DICOMANO: Maionchi, Castri, Mazzoni, Pierattini, Pruneti, Pecorai, Valencetti, Somigli, Minischetti, Centrone, Valoriani. Allenatore: Diotiaiuti ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Goracci, Pandolfi, Bianchi (64’ Biscaro Parrini), D’Antonio (46’ Casagni), Rihani (46’ Rampelli), Cappelli (73’ Contemori), Ferretti, Doka (54’ Fiorilli). Allenatore: Giusti. Arbitro: Como di Arezzo. Reti: 7’ Ferretti, 21’ e 26’ Minischetti, 96’ Valoriani. SCARPERIA – Dal sintetico in terra mugellana, l’Acquaviva esce sconfitta nonostante il vantaggio iniziale. Dopo una prodezza tra i pali di Saticioli Guerri, al 7’ l’eurogol di Ferretti da 40 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
