Promozione L’Acquaviva deve arrendersi con il Dicomano

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DICOMANO 3 ACQUAVIVA 1 DICOMANO: Maionchi, Castri, Mazzoni, Pierattini, Pruneti, Pecorai, Valencetti, Somigli, Minischetti, Centrone, Valoriani. Allenatore: Diotiaiuti ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Goracci, Pandolfi, Bianchi (64’ Biscaro Parrini), D’Antonio (46’ Casagni), Rihani (46’ Rampelli), Cappelli (73’ Contemori), Ferretti, Doka (54’ Fiorilli). Allenatore: Giusti. Arbitro: Como di Arezzo. Reti: 7’ Ferretti, 21’ e 26’ Minischetti, 96’ Valoriani. SCARPERIA – Dal sintetico in terra mugellana, l’Acquaviva esce sconfitta nonostante il vantaggio iniziale. Dopo una prodezza tra i pali di Saticioli Guerri, al 7’ l’eurogol di Ferretti da 40 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione l8217acquaviva deve arrendersi con il dicomano

© Sport.quotidiano.net - Promozione. L’Acquaviva deve arrendersi con il Dicomano

News recenti che potrebbero piacerti

Promozione. X Martiri, decide il gol di Felice. Il Masi Torello deve arrendersi - Al comunale di Porotto, gremito di tifosi di entrambe le squadre, partita che si sblocca nella ripresa a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Promozione L8217acquaviva Deve Arrendersi