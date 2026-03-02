Il figlio di un famoso cantante contro Maria Antonietta e Colombre | Mi ha disturbato…

Un giovane coinvolto in un procedimento legale ha accusato Maria Antonietta e Colombre di averlo disturbato. L’incidente è avvenuto durante il Festival di Sanremo, famoso per essere un palcoscenico di confronti e tensioni tra artisti e pubblico. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, mentre le parti coinvolte sono state chiamate a chiarire quanto accaduto.

Il palco dell’Festival di Sanremo è da sempre terreno di confronti, omaggi e - inevitabilmente - polemiche. Stavolta al centro della discussione ci sono Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita e nella musica, finiti nel mirino del figlio di un artista che hanno scelto di celebrare sul palco dell’Ariston. Maria Antonietta e Colombre non convincono il figlio di un noto cantante: ecco chi è I due cantautori indipendenti hanno partecipato all’ultima edizione del Festival con il brano La Felicità e Basta, classificandosi al 21º posto. Durante la serata delle cover hanno deciso di rendere omaggio a Jimmy Fontana, interpretando Il Mondo insieme all’amico Brunori Sas. 🔗 Leggi su Donnapop.it

‘La felicità e basta’, come è nata e chi ha scritto la canzone di Maria Antonietta e ColombreMilano, 26 febbraio 2026 - Maria Antonietta e Colombre sono al debutto in gara fra i Big del Festival di Sanremo.

Da Buzzati all’Ariston, la storia di un sodalizio artistico e personale che unisce musica, poesia e ironiaMaria Antonietta e Colombre sono la coppia indie e più attesa della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Si presentano in gara con il brano La felicità e basta, un pezzo che unisce leggerezza e ... tg.la7.it

Il contributo dei cantanti Maria Antonietta e Colombre, un'analisi dei testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo, il racconto di un'esperienza di apprendimento della lingua italiana attraverso le canzoni. Oggi, domenica 1 marzo, alle 10.45 in diretta a La L x.com