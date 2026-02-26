Maria Antonietta e Colombre | storia di un amore

Maria Antonietta e Colombre sono una coppia di artisti che da quindici anni condividono la vita e la scena. Recentemente hanno annunciato la loro partecipazione congiunta a Sanremo 2026, un evento che ha attirato l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori. La loro collaborazione si costruisce su un percorso fatto di musica, emozioni e scelte condivise, pronti a portare sul palco il loro stile unico.

Entrambi marchigiani: lei di Pesaro, 38 anni, lui di Senigallia, 43. Nonostante le identità artistiche differenti, i due cantautori hanno deciso di unire le forze in un progetto a quattro mani dopo aver ritrovato casualmente vecchi demo. Il punto cardine, ovviamente, è la loro unione, descritta con complicità ed ironia, un amore che è una sorta di rifugio dalle ansie del mondo. «Scrivere in coppia è vera liberazione», ci hanno raccontato per il lancio di Luna di Miele. «Abbiamo fatto un passo indietro per tenere a bada l’ego, di fronte a quella che è una visione condivisa». «Non avremo mai raggiunto un risultato simile da soli». Uno più uno uguale tre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo: “Non spettacolizzeremo l’amore”La felicità e basta è il brano che Maria Antonietta e Colombre porteranno a Sanremo.

