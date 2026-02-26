‘La felicità e basta’ come è nata e chi ha scritto la canzone di Maria Antonietta e Colombre

Due artisti emergenti si preparano a esibirsi per la prima volta tra i grandi sul palco del Festival di Sanremo, portando con sé un brano intitolato “La felicità e basta”. La canzone, scritta da entrambi, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, mentre si avvicinano alla loro prima grande occasione nel mondo della musica italiana.

Milano, 26 febbraio 2026 - Maria Antonietta e Colombre sono al debutto in gara fra i Big del Festival di Sanremo. Per la cantautrice e musicista, tuttavia, non è la prima volta sul palco del Teatro Ariston: Maria Antonietta si era già esibita al Festival di Sanremo 2020, dove insieme a Francesca Michielin, era stata ospite di Levante per cantare la cover di ‘Si può dare di più’. Ora eccola con il compagno di vita e di album - ‘Luna di miele’ è il primo disco che i due artisti hanno realizzato insieme - in gara fra i Big. Maria Antonietta e Colombre portano al Festival di Sanremo ‘La felicità e basta’, che più che un titolo sembra una richiesta avanzata da un’intera generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

