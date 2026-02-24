Ex Milan Fonseca furioso | Una vergogna giocare i Mondiali negli Stati Uniti Il calcio non merita questo

Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, si mostra molto arrabbiato dopo aver scoperto che i Mondiali si giocheranno negli Stati Uniti. La sua frustrazione deriva dalla decisione presa senza consultare le squadre e i tifosi europei. Fonseca critica duramente questa scelta, definendola una vera ingiustizia per il calcio internazionale. La sua reazione si concentra sulla mancanza di rispetto per le tradizioni sportive e le comunità europee, che si sentono trascurate da questa assegnazione.

Paulo Fonseca si è espresso sui Mondiali 2026 in un'intervista rilasciata al quotidiano francese 'L'Équipe'. L'ex allenatore del Milan si è schierato contro la decisione di giocare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, esprimendo una netta opposizione alla politica di Donald Trump. Ecco, di seguito, le sue parole. "La posizione del presidente americano è stata quella di dimenticare, di ignorare i più svantaggiati, i più deboli, e di stare dalla parte dei propri interessi economici. Non ha pensato alle persone. Ha pensato al denaro. Non so se i paesi europei dovrebbero boicottare la Coppa del Mondo, ma è certo che chi ama il calcio preferirebbe che si giocasse altrove". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

