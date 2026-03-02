Il fallimento della Messinambiente trovato l' accordo sulla transazione

Il Comune di Messina e i curatori del fallimento di Messinambiente Spa in Liquidazione hanno firmato un accordo per risolvere la controversia in corso presso il Tribunale di Palermo. L’accordo riguarda la definizione della disputa legale tra le parti e rappresenta la conclusione di una procedura giudiziaria aperta da tempo. La comunicazione è stata diramata dai rappresentanti legali dei curatori.

Il Comune di Messina e il Fallimento Messinambiente Spa in Liquidazione, rappresentato dai Curatori fallimentari, l'avvocato Antonio Mazzei e il professore Paolo Bastia, comunicano di aver raggiunto un accordodi definizione della controversia pendente dinanzi al Tribunale di Palermo – Sezione specializzata in materia di impresa. L'intesa è il risultato di un confronto istituzionale improntato a leale collaborazione e responsabilità si legge eella nota del Comune - finalizzato a individuare una soluzione equilibrata e sostenibile per la gestione di una vertenza di lunga durata. L'accordo prevede un piano di pagamento strutturato, idoneo...