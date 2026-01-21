trovato un accordo quadro con la nato sulla groenlandia sospesi i dazi

Dopo un incontro con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è stato raggiunto un accordo quadro sulla Groenlandia e sulla regione artica. La collaborazione punta a definire una strategia condivisa, e i dazi sono stati temporaneamente sospesi. Questo passo rappresenta un momento importante nelle relazioni internazionali, aprendo nuove opportunità di dialogo e cooperazione nella regione.

"Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato". L'annuncio è arrivato dallo stesso Donald Trump su Truth, dove ha spiegato che - almeno per il momento - sono sospesi i dazi minacciati ai Paesi europei per la Groenlandia e che sarebbero dovuti scattare dal primo febbraio. Dopo le tensioni, si entra quindi in una fase di trattativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali.

L’annuncio a sorpresa di Trump: «Accordo raggiunto con la Nato sulla Groenlandia». Niente dazi per i Paesi europeiGli Stati Uniti e la Nato hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sulla Groenlandia, senza prevedere dazi per i Paesi europei.

Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”

