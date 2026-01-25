Sharon Maccanico sparita nel fango di Mount Maunganui | il dolore muto di Picarelli

Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa nel nulla a Mount Maunganui. Le autorità non hanno ancora rintracciato la ragazza e il suo destino rimane incerto. La famiglia e gli amici attendono notizie, mentre le ricerche continuano nel tentativo di trovare risposte a questa sparizione.

LACENO (AV) – Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa. Non si sa se è viva. Non si sa nemmeno dove sia. Una frana in Nuova Zelanda, a Mount Maunganui, ha inghiottito il campeggio dove stava con altri. Una massa di terra, fango e rocce ha divorato roulotte e tende. Sharon, figlia di Avellino, era.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sharon Maccanico, la danza spezzata sotto il fango: la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda.

Nuova Zelanda, frana sotterra un campeggio sotto al Mount Maunganui: tra i dispersi anche bambiniUna frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge di questi giorni.

Tragedia in Nuova Zelanda: muore Sharon Maccanico, 15enne italiana travolta dalla franaTragedia a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: la frana travolge il campeggio Beachside, muore Sharon Maccanico, 15enne italiana e campionessa mondiale di hip-hop. notizie.it

Frana Nuova Zelanda, paura per Sharon. La commozione di don Antonio: «Comunità unita alla famiglia»«Tutta la comunità è stretta attorno alla famiglia Maccanico in questo momento difficile. La loro sofferenza ci ha coinvolti tutti. In momenti come questi, dobbiamo cercare ... ilmattino.it

«Non voglio neanche pensare al peggio. Preghiamo per questa creatura», la signora Luisa non dice altro. Va via quasi in lacrime quando pensa a Sharon Caterina Maccanico, la 15enne nata ad Avellino, ma residente ad Aukland in Nuova Zelanda, finita sott - facebook.com facebook

Trovata morta Sharon Maccanico: la 15enne campionessa di hip hop era tra i dispersi dopo una frana in nuova Zelanda ift.tt/oqTKFzV x.com