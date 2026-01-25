Sharon Maccanico sparita nel fango di Mount Maunganui | il dolore muto di Picarelli

Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa nel nulla a Mount Maunganui. Le autorità non hanno ancora rintracciato la ragazza e il suo destino rimane incerto. La famiglia e gli amici attendono notizie, mentre le ricerche continuano nel tentativo di trovare risposte a questa sparizione.

LACENO (AV) – Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa. Non si sa se è viva. Non si sa nemmeno dove sia. Una frana in Nuova Zelanda, a Mount Maunganui, ha inghiottito il campeggio dove stava con altri. Una massa di terra, fango e rocce ha divorato roulotte e tende. Sharon, figlia di Avellino, era.

Sharon Maccanico, la danza spezzata sotto il fango: la 15enne di Avellino tra le vittime della frana in Nuova ZelandaSharon Maccanico, 15 anni di Avellino, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda.

Nuova Zelanda, frana sotterra un campeggio sotto al Mount Maunganui: tra i dispersi anche bambiniUna frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge di questi giorni.

sharon maccanico sparita nelTragedia in Nuova Zelanda: muore Sharon Maccanico, 15enne italiana travolta dalla franaTragedia a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: la frana travolge il campeggio Beachside, muore Sharon Maccanico, 15enne italiana e campionessa mondiale di hip-hop. notizie.it

sharon maccanico sparita nelFrana Nuova Zelanda, paura per Sharon. La commozione di don Antonio: «Comunità unita alla famiglia»«Tutta la comunità è stretta attorno alla famiglia Maccanico in questo momento difficile. La loro sofferenza ci ha coinvolti tutti. In momenti come questi, dobbiamo cercare ... ilmattino.it

