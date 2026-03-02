Il dj Antonio D’Anna firma con Little Big Groove

Il dj palermitano Antonio D’Anna, residente a Campofelice di Roccella, ha annunciato la firma con la label sudamericana Little Big Groove Records. La casa discografica è gestita dal dj e producer Rick Silva, noto per il suo lavoro nel genere Tech House. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della label e del dj.

Il dj palermitano Antonio D'Anna, residente a Campofelice di Roccella, firma ufficialmente con la label sudamericana Little Big Groove Records, etichetta indipendente capitanata dal dj e producer Rick Silva, figura di riferimento del genere Tech House e protagonista delle classifiche dei.