Anna Trocker devastante in Nor-Am! Domina il gigante di Tremblant con distacchi biblici! Fuori D’Antonio

Anna Trocker si impone nella seconda manche del gigante femminile di Tremblant, tappa della Nor-Am 2025-2026. Con una performance solida e precisa, la sciatrice italiana conquista la vittoria, superando i principali avversari e consolidando la sua posizione nella stagione. Fuori D’Antonio, Trocker dimostra progressi e determinazione in una gara di alto livello, confermandosi tra le protagoniste del circuito nordamericano.

Si conclude con la straordinaria vittoria di Anna Trocker la seconda manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), tappa della Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi canadesi, l’altoatesina si è confermata al vertice dopo la prima manche ed ha vinto la gara rifilando alle avversarie distacchi significativi. Tempo complessivo di 2’10?23 per l’azzurra che si regala un prezioso successo dopo l’insufficiente prova di ieri. La sciatrice azzurra ha letteralmente dominato anche la seconda manche, infliggendo alla seconda piazza occupata dall’austriaca Franziska Gritsch un distacco nelle due discese di 1.54 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anna Trocker devastante in Nor-Am! Domina il gigante di Tremblant con distacchi biblici! Fuori D’Antonio Leggi anche: Anna Trocker comanda il gigante Nor-Am di Tremblant. Giada D’Antonio ancora fuori Leggi anche: Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anna Trocker devastante in Nor-Am! Domina il gigante di Tremblant con distacchi biblici! Fuori D’Antonio - Si conclude con la straordinaria vittoria di Anna Trocker la seconda manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), tappa della Nor- oasport.it

Anna Trocker comanda il gigante Nor-Am di Tremblant. Giada D’Antonio ancora fuori - È da poco terminata la prima manche del gigante di Tremblant (Canada), valevole per la Nor- oasport.it

A Mont Treblant spunta Francesca Fanti: fuori Trocker, D'Antonio e Collomb. Brignone frena sul ritorno in Coppa - Am Cup, gigante Mont Treblant: Anna Trocker esce nella seconda manche e segue a ruota Giada D'Antonio e Collomb. sport.virgilio.it

Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti! - x.com

Anna Trocker si merita subito un'altra occasione in Coppa del Mondo, poi andrà in Nor-Am Cup. Scopriamo i prossimi appuntamenti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.