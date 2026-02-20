Il Milan se l’è fatto fregare | UFFICIALE la firma con un’altra big
Il Milan ha perso un obiettivo importante, firmando con un altro grande club. La decisione è arrivata dopo le visite mediche e le trattative finalizzate in gran segreto. Il giovane talento, cercato intensamente dai rossoneri, ha scelto di firmare altrove, lasciando il Milan senza il suo rinforzo. La concorrenza tra le big del calcio italiano si fa sempre più serrata, e questa volta il club rossonero si è dovuto arrendere di fronte a un'offerta migliore. La scelta del giocatore cambia gli equilibri di mercato.
L’annuncio del club dopo le visite mediche: preso un grande talento Milan e Como non si sono (appena) sfidate solo sul campo, bensì anche sul calciomercato. Entrambi i club erano infatti sulle tracce di uno dei migliori talenti del calcio brasiliano. Come spesso accade, però, tra i due litiganti è il terzo – l’incomodo – a godere. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Niente Serie A per Kaua Prates. Il laterale brasiliano che faceva gola a Milan e Como si trasferisce sì in Europa, ma in Germania. Precisamente al Borussia Dortmund, il quale ha chiuso l’operazione e appena ufficializzato la firma del promettente classe 2007.🔗 Leggi su Calciomercato.it
