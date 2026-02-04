Franca Florio | viaggio storico alla scoperta della regina senza corona di Palermo
Franca Florio torna al centro dell’attenzione con un viaggio che ripercorre la sua vita e il suo ruolo nella storia di Palermo. Tra immagini d’epoca e testimonianze, si rivive il periodo della “Belle Époque” e il suo impatto sulla città. La donna, definita la “regina senza corona”, ha lasciato un segno profondo tra bellezza e potere, contribuendo a far diventare Palermo uno dei luoghi più glamour del Mediterraneo.
Tra i fasti della “Belle Époque” e la memoria di una dinastia che fece sognare l’Europa, un omaggio a Franca Florio: bellezza, eleganza e forza di una figura che contribuì a trasformare Palermo nel salotto più esclusivo del Mediterraneo. Un viaggio storico-sentimentale alla scoperta della donna e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
