Il Crystal Palace è collegato con una mossa per il manager Will Still

Il Crystal Palace sta considerando una mossa per ingaggiare il manager Will Still, mentre si prepara a un’estate di cambiamenti. Oliver Glasner ha annunciato che lascerà la guida della squadra al termine della stagione. La società sta valutando le prossime mosse, con l’obiettivo di organizzare il futuro del club. La decisione di Glasner apre nuove possibilità per il team e il suo staff.

Il Crystal Palace si sta preparando per un’estate di transizione significativa dopo che il manager Oliver Glasner ha confermato che si dimetterà alla fine della stagione.L’imminente partenza dell’austriaco ha accelerato la pianificazione dietro le quinte di Selhurst Park, con la gerarchia degli Eagles ora incaricata di identificare un successore in grado di mantenere i progressi guidando il club verso un nuovo capitolo. Sebbene non sia emerso pubblicamente alcun chiaro favorito, i recenti sviluppi hanno alimentato la speculazione.Secondo quanto riferito, l’ex tecnico del Southampton Will Still era presente all’Old Trafford domenica, come riportato da una fonte su X. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. Ultimissime

Leggi anche: Il Crystal Palace vuole concordare un nuovo accordo con Daichi Kamada

C79E9: I've Never Seen Him So Angry - Emmy Hikins On Crystal Palace Head Manager Oliver Glasner

Aggiornamenti e notizie su Crystal Palace.

Temi più discussi: Manchester United-Crystal Palace 2-1: gol e highlights; Crystal Palace; Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League: Fiorentina agli ottavi col brivido, avanti anche Crystal Palace e AZ Alkmaar; Pronostici Manchester United - Crystal Palace: United all’attacco.

Il Crystal Palace rimane la favorita di Conference. E il suo allenatore spegne le polemiche: Non rischio l'esoneroNel momento più delicato della stagione, il Crystal Palace sceglie la continuità. Le eagles rimangono tra le favorite per la Conference, hanno eliminato ieri lo Zrinsjski Mostar e ... firenzeviola.it

Pronostici Manchester United - Crystal Palace: United all’attaccoIn questo articolo si possono trovare i pronostici Manchester United - Crystal Palace, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Arsenal, il Tottenham di Tudor perde ancora: Wilson e Iwobi regalano i 3 punti al Fulham Quarta sconfitta consecutiva per gli Spurs, che non vincono una partita in Premier League dal 28 dicembre contro il Crystal Palace. x.com

Manchester United-Crystal Palace, probabili formazioni e dove vederla di Enrico Villani - facebook.com facebook