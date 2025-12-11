Il Crystal Palace vuole concordare un nuovo accordo con Daichi Kamada

Il Crystal Palace è in trattative per rinnovare il contratto di Daichi Kamada, il centrocampista giapponese che ha trovato un ruolo importante nella squadra. La società e il giocatore sono vicini a raggiungere un accordo, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il loro rapporto e continuare a puntare sui suoi contributi in campo.

Breaking: Il manager del Crystal Palace Oliver Glasner festeggia. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il Crystal Palace spera di concordare un nuovo contratto con Daichi Kamada. L’Internazionale giapponese è stato eccezionale da quando si è unito al club londinese. Si sta avvicinando alla fine del suo contratto e sarà un agente libero in estate. Secondo Football Insider, il Crystal Palace sta ora cercando di mantenerlo nel club a lungo termine. Il Palace vuole un nuovo accordo per Daichi Kamada. “Kamada è diventato un giocatore importante per il Palace”, Mick Brown ha detto a Football Insider. “Si è inserito brillantemente nella squadra, soprattutto in questa stagione dopo un inizio lento, e ovviamente è stato fondamentale nella squadra che ha vinto la FA Cup l’anno scorso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com