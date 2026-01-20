Calciomercato Juventus | mossa per Mateta Aumentata l’offerta per l’attaccante le cifre e la formula proposte al Crystal Palace Ultimissime

La Juventus ha intensificato il suo interesse per Jean-Philippe Mateta, presentando una proposta migliorativa al Crystal Palace. L’offerta comprende dettagli economici e la formula di trasferimento, segnando un passo deciso nella trattativa di calciomercato. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulla possibile conclusione dell’affare e sui termini definitivi dell’accordo tra le parti.

Mateta Juventus, pronta l’offerta per il Crystal Palace: cifre, formula e dettagli della proposta studiata dai bianconeriLa Juventus ha formulato un'offerta al Crystal Palace per l'acquisto di Mateta.

Mateta Juve, strategia chiara della società con il Crystal Palace: la formula e le cifre preferite dai bianconeriLa Juventus ha definito una strategia precisa in relazione a Mateta e al Crystal Palace, focalizzata su una formula di trasferimento e cifre specifiche.

