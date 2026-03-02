Il congedo parentale paritario serve solo alle madri?

Una proposta di legge sul congedo parentale paritario, che avrebbe permesso un'applicazione uguale per entrambi i genitori, è stata respinta. La decisione è arrivata dopo che la Ragioneria di Stato ha segnalato l'assenza di fondi sufficienti per finanziare la misura. La bocciatura evidenzia come il progetto non abbia superato gli ostacoli legati alle risorse disponibili.

La proposta di legge sul congedo parentale paritario è stata bocciata per mancanza di coperture finanziarie a seguito di un report della Ragioneria di Stato. La proposta, presentata dalle opposizioni, parificava il congedo parentale tra padre e madre, portando quello paterno a 5 mesi, contro i vergognosi 10 giorni attualmente previsti. Apparentemente quindi si tratta solo di una questione finanziaria. Tuttavia, non è questa l’unica causa della bocciatura: alle opposizioni non è stato dato il tempo di correggere il testo, a causa di un ritardo nell’invio della relazione tecnica da parte del Governo. Se invece la relazione fosse stata consegnata nei tempi dovuti, si sarebbe potuti intervenire sul tema delle coperture. 🔗 Leggi su Today.it

Lo stop al congedo parentale paritario è un assist straordinario per l'inverno demografico del Paese. Un Paese dove maternità e occupazione femminile sono sempre più incompatibili x.com