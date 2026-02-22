Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri a che punto è la legge e perché rischia lo stop

La proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone. La discussione si concentra sulla volontà di mantenere le attuali norme, che privilegiano il trasferimento del congedo tra madre e padre. La questione diventa ancora più urgente dopo che alcuni parlamentari hanno sollevato dubbi sulla sostenibilità economica di questa misura. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

La maggioranza frena sulla proposta di legge unitaria delle opposizioni, che introdurrebbe 5 mesi di congedo parentale obbligatorio per ciascun genitore non trasferibile. Il Cdx ha sollevato un problema di copertura delle norme e ha chiesto un approfondimento tecnico alla Ragioneria di Stato, che sta rallentando l'iter. Le opposizioni temono che la maggioranza stia cercando di affossare la proposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli”In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera.

Congedo parentale uguale per madri e padri, il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore. Le opposizioni: “Stanno sabotando la proposta”Il governo ha presentato alla Camera una proposta di legge che prevede un congedo parentale uguale per madri e padri, senza incaricare un relatore.

