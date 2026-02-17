Palermo Buccheri La Ferla confermato Centro di Eccellenza per la chirurgia bariatrica | oltre 350 interventi all’anno

A Palermo, il centro di Buccheri La Ferla ha mantenuto il titolo di Centro di Eccellenza per la chirurgia bariatrica, grazie a più di 350 interventi eseguiti ogni anno. La struttura continua a rappresentare un punto di riferimento in Italia per chi lotta contro l’obesità, con un team di specialisti che lavora quotidianamente per migliorare la vita dei pazienti. Nel 2023, il numero di interventi è aumentato rispetto all’anno precedente, segno della crescente fiducia nella qualità delle cure offerte.

La Rinascita della Chirurgia Bariatrica: Buccheri La Ferla, un Faro Nazionale nella Lotta all’Obesità. L’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo si conferma un punto di riferimento nazionale nel trattamento dell’obesità patologica. La struttura, guidata dal dottor Cosimo Callari, ha ottenuto per il 2026 il riconoscimento di “Centro di Eccellenza” dalla Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), consolidando un percorso di impegno e specializzazione che offre nuove speranze a pazienti provenienti da tutta Italia. Un Impegno Costante Premiato. Il rinnovo del riconoscimento Sicob, giunto il 17 febbraio 2026, testimonia la dedizione costante dell’Unità operativa complessa di Chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli nel garantire standard elevati di cura e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Centro di chirurgia bariatrica del policlinico riconosciuto come riferimento nazionale per la cura dell'obesitàIl Centro di chirurgia bariatrica del Policlinico di Chieti ha ottenuto un riconoscimento importante dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità, dopo aver dimostrato elevati standard di competenza e successo nelle operazioni.

