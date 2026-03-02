Il Canada si riallinea a Trump su Iran e pensa all’Indo-Pacifico

Il governo canadese si è allineato con gli Stati Uniti riguardo l’azione contro le infrastrutture nucleari iraniane, con il primo ministro che ha sostenuto prontamente l’intervento. Nel frattempo, il paese sta anche considerando una maggiore presenza nell’area dell’Indo-Pacifico, senza fare dichiarazioni ufficiali su eventuali strategie di lungo termine. La posizione del governo si manifesta attraverso dichiarazioni e decisioni politiche recenti.

Quando il primo ministro Mark Carney ha sostenuto tempestivamente l'operazione statunitense contro le infrastrutture nucleari iraniane, Ottawa non si è limitata a esprimere preoccupazione per la proliferazione atomica degli ayatollah. Ha inviato il segnale più chiaro finora che il nuovo governo canadese sta riancorando tatticamente la propria posizione a Washington dopo mesi di frizioni, sperimentazioni e ambizioni di autonomia strategica. La dichiarazione di sostegno – arrivata prima di analoghe prese di posizione da parte di importanti alleati transatlantici – non è una reazione improvvisata a una crisi in rapido sviluppo. È stata...