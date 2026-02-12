Meloni Modi Takaichi Indo-Med e Indo-Pacifico si uniscono a Vivekananda rock

Lunedì mattina, a Vivekananda rock, si sono riuniti leader di diversi paesi per un evento che segna una nuova collaborazione tra Indo-Med e Indo-Pacifico. Meloni, Modi e Takaichi hanno partecipato alla cerimonia, unendo le loro forze in un gesto simbolico di vicinanza. La visita è stata breve, ma carica di significato, e ha attirato l’attenzione di molti media internazionali. La presenza di questi leader dimostra come l’area stia diventando sempre più centrale nelle strategie di politica estera e sicurezza dei paesi coinvolti.

Sette anni prima che Narendra Modi arrivasse al potere, in un piovoso giorno dell’agosto 2007, Shinzo Abe si presentò davanti al Parlamento indiano evocando l’ultima grande opera di Dara Shukoh, Majma-ul-Bahrain, la Confluenza dei Due Mari. Citò Swami Vivekananda, figura che ha ispirato tanto Modi quanto ampie correnti dell’India contemporanea. Shukoh, principe ereditario e figlio di Shah Jahan, pagò con la vita la sua audacia intellettuale. Il tentativo di avvicinare Islam e Induismo, di unire oceani spirituali, gli costò l’esecuzione per mano del fratello Aurangzeb. Anche Abe sarebbe stato assassinato anni dopo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni, Modi, Takaichi. Indo-Med e Indo-Pacifico si uniscono a Vivekananda rock Approfondimenti su Vivekananda rock Modi-Takaichi, l’asse Delhi-Tokyo che delimita l’Indo-Pacifico Meloni in Giappone per incontro con premier Takaichi e i selfie in stile Manga: “Lavoriamo insieme per garantire un Indo-Pacifico libero” Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Tokyo per incontri ufficiali con il premier Takaichi, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vivekananda rock Argomenti discussi: Giappone, trionfo di Sanae Takaichi: la premier conquista la super-maggioranza e rafforza il suo potere; Takaichi domina alle urne Tokyo si lancia come motore dell’Indo-Pacifico. Meloni in Giappone, la premier posta foto con Takaichi stile manga e riceve in dono mascotte dell'Expo. «Amicizia e sintonia»Dalla foto in stile manga alla mascotte in dono. A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per un siparietto tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi ... leggo.it Meloni arrivata a Tokyo, domani bilaterale con TakaichiProsegue la missione in Asia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la visita di Stato in Oman, la premier è atterrata a Tokyo, dove domani è in programma un incontro bilaterale con il ... adnkronos.com Secondo quanto riferito dai media locali, Emerald Tyre sta pianificando di acquisire una quota di maggioranza di SA Rubber Engineering. Il produttore indiano di pneumatici off-highway intende rilevare il 65% del suo concorrente sudafricano entro i prossimi s - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.