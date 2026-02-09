Sanae Takaichi vince le elezioni in modo schiacciante, rafforzando la sua posizione alla guida del Partito liberaldemocratico. La sua scelta di convocare elezioni anticipate si rivela vincente, dando alla leader giapponese un mandato più forte e chiaro. Ora Tokyo si prepara a diventare sempre più protagonista nell’Indo-Pacifico.

La vittoria elettorale di Sanae Takaichi non è stata soltanto ampia: è stata dirimente. Con la scelta di convocare elezioni anticipate per cercare una legittimazione diretta dopo essere subentrata alla guida del Partito liberaldemocratico, dunque del governo, secondo le regole del sistema politico giapponese, Takaichi ha trasformato una leadership percepita come consequenziale in un mandato politico pieno. Il risultato — una maggioranza dei due terzi nella Camera bassa — consegna a Tokyo una stabilità che oggi poche democrazie avanzate possono vantare. I mercati hanno colto immediatamente il segnale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Takaichi domina alle urne. Tokyo si lancia come motore dell’Indo-Pacifico

Approfondimenti su Tokyo giappone

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Tokyo per incontri ufficiali con il premier Takaichi, sottolineando l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tokyo giappone

Argomenti discussi: Takaichi alle urne sfida la Cina e sogna il Grande Giappone.

Il mondo col fiato sospeso per le tensioni nell’Indo Pacifico tra Cina e Usa Nell’Indo-Pacifico si confrontano la Cina e gli Usa per il dominio sull’intera regione. L’unificazione di Taiwan alla Cina viene vista dagli Usa come una minaccia al predominio marittimo i facebook

#Starmer a Tokyo (31 gennaio) post viaggio in Cina: #Giappone e #RegnoUnito si impegnano a rafforzare la #cooperazione economica e di difesa, ampliando partnership strategiche e coordinamento sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico In rassegna: china-files. x.com