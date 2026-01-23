landini fa un comizio e benedice lo spin time poi attacca governo e riforma della giustizia

Landini, durante un comizio al centro sociale Spin Time, ha sottolineato l'importanza di spazi di confronto tra le generazioni. Nel corso dell’evento, ha espresso sostegno allo Spin Time e ha affrontato tematiche legate al governo e alla riforma della giustizia. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per la Cgil e i giovani di confrontarsi su questioni sociali e politiche, evidenziando il ruolo di luoghi di aggregazione e dialogo.

Quale luogo se non il centro sociale Spin Time per ospitare «due giorni di dibattito e confronto tra la Cgil e i giovani». Ovviamente alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, protagonista del primo appuntamento di ieri con un lungo comizio dallo spirito chiaramente antigovernativo e soprattutto a tratti democristiano. Perché ormai è chiaro: pur di tentare di salvare dallo sfratto annunciato lo stabile di Via Santa Croce in Gerusalemme ogni carta è buona. «Questo è un posto benedetto, ci sono stati due papi», ha esordito il numero uno della Cgil riferendosi all'immobile occupato nel lontano 2013 e adesso in cima al piano sgomberi del Viminale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: "Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia"

