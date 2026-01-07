È morto Ciccio D' Agati il boss vicino ai Santapaola che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma

È deceduto Francesco D'Agati, noto come “Ciccio”, originario di Villabate e vicino ai clan santapaolesi. Considerato un mediatore tra le diverse fazioni criminali di Roma, aveva quasi 90 anni. La sua figura rappresenta un passaggio importante nella storia delle attività illecite nella capitale. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca nel contesto delle dinamiche criminali locali.

