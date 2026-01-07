È morto Ciccio D' Agati il boss vicino ai Santapaola che è stato il mediatore tra i clan criminali a Roma
È deceduto Francesco D'Agati, noto come “Ciccio”, originario di Villabate e vicino ai clan santapaolesi. Considerato un mediatore tra le diverse fazioni criminali di Roma, aveva quasi 90 anni. La sua figura rappresenta un passaggio importante nella storia delle attività illecite nella capitale. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca nel contesto delle dinamiche criminali locali.
Francesco D'Agati detto “Ciccio” è morto. Originario di Villabate, era il custode dei segreti e mediatore tra i clan criminali di Roma, quest'anno avrebbe compiuto 90 anni. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, nella sua casa di Tor San Lorenzo ad Ardea. È. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
