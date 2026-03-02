Ieri in Campania | rissa tra adolescenti 19enne in ospedale e 4 giovani denunciate Elezioni provinciali i risultati

Ieri in Campania si sono verificati diversi avvenimenti, tra cui una rissa tra adolescenti che ha coinvolto alcuni giovani e ha portato un 19enne in ospedale. Quattro giovani sono stati denunciati dalle forze dell’ordine. Nel frattempo, sono stati resi noti i risultati delle elezioni provinciali. Inoltre, in una località di Avellino una famiglia è stata vittima di una truffa di elevato rilievo.

Avellino –Si informa la comunità che una famiglia aiellese è stata vittima di una truffa particolarmente grave. I malintenzionati, dopo aver contattato telefonicamente la famiglia spacciandosi per operatori di enti pubblici o forze dell'ordine con una motivazione urgente, sono riusciti a farli allontanare dalla propria abitazione. Approfittando della loro assenza, hanno poi messo a segno il furto (LEGGI QUI) Benevento – Terminate le operazioni di spoglio, prende forma il nuovo Consiglio provinciale. La composizione dell'aula riflette gli equilibri emersi dal voto e ridisegna i rapporti di forza tra le principali liste in campo.