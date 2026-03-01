Nella notte a Caserta, una rissa tra adolescenti ha coinvolto almeno cinque giovani. Un ragazzo di 19 anni è stato portato in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’alterco, e altre quattro persone sono state denunciate dalla polizia. La vicenda si è svolta in una zona pubblica, dove le forze dell’ordine sono intervenute per sedare lo scontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Una violenta rissa tra adolescenti è avvenuta nella notte a Caserta in piazza Ruggero; sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caserta, che hanno denunciato una 19enne e tre minorenni, tutte residenti tra Caserta e comuni limitrofi. La rissa è avvenuta intorno alle 3 di notte. Secondo quanto accertato dai carabinieri, avvisati da alcuni testimoni tramite il Numero unico europeo di pronto intervento 112, che riferivano anche del lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, la lite sarebbe partita tra due ragazze nei pressi di un esercizio commerciale della centrale via del Redentore, per poi estendersi anche alle altre due, degenerare in rissa e proseguire con violenza in piazza Ruggero, alle spalle del palazzo del Comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rissa tra adolescenti a Caserta, 19enne in ospedale e 4 giovani denunciate

