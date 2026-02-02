Enrico Ferrarese resta alla guida della Provincia di Rovigo. Con il 68,7% dei voti ponderati, il sindaco di Stienta è stato riconfermato presidente, proseguendo il suo mandato iniziato nel dicembre 2021. La vittoria del centrodestra si è concretizzata senza sorprese, consolidando il suo ruolo di rappresentante locale.

Enrico Ferrarese, sindaco di Stienta e candidato del centrodestra, è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo con il 68,7% dei voti ponderati, confermando il suo ruolo dopo il primo mandato avviato nel dicembre 2021. L’elezione si è tenuta il 1° febbraio in un’unica sede, la sala consiliare di Palazzo Celio, dove hanno votato i rappresentanti eletti dei 50 comuni della provincia: 481 su 624 aventi diritto hanno partecipato, registrando un’affluenza definitiva del 77,08%. Il voto è di secondo livello, ovvero riservato ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica, che decidono il capo dell’amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risultati elezioni provinciali a Rovigo, Enrico Ferrarese riconfermato presidente

Approfondimenti su Rovigo Provincia

Sono terminate le elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rovigo Provincia

Argomenti discussi: Provincia Lecco, affluenza boom all'89,50%: oggi lo spoglio, chi vince tra Hofmann e Vergani?; Elezioni provinciali a Treviso e Rovigo, sindaci e consiglieri al voto; Elezioni provinciali Bergamo, Gandolfi: Obiettivi centrati. Mi rivogliono non solo da sinistra; Elezioni provinciali, dalla Sinistra l’analisi di risultati e prospettive.

Risultati elezioni provinciali a Treviso, Marco Donadel è il nuovo presidenteIl sindaco di Roncade, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni di secondo livello diventando presidente della Provincia di Treviso con 46.753 voti ponderati. Prende il posto di Stefano Marcon ... tg24.sky.it

Elezioni Provinciali, senza il voto dei cittadini. Il presidente scelto tra i sindaciOggi, 1° febbraio 2026, gli amministratori del Salento sono chiamati alle urne per scegliere la nuova guida della Provincia. Un duello tra esperienza e continuità che segna il futuro del territorio. leccenews24.it

ELEZIONI PROVINCIALI • Enrico Ferrarese riconfermato Presidente della Provincia di Rovigo. Sindaci e consiglieri comunali hanno votato fino alle 20 di questa sera. Il confronto tra Ferrarese e Paolizzi ha portato alla riconferma del presidente per al - facebook.com facebook

1/2/26. Polesine-Rovigo. C'è tempo oggi fino alle 20 per sindaci e consiglieri dei 50 Comuni per votare in via Celio il nuovo Presidente della Provincia scegliendo tra presidente leghista uscente l'avv. Enrico Ferrarese(cdx); e dr. Elena Paolizzi(csx)attuale sind x.com