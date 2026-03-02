Idroscalo e veleni Condannati in appello due ex componenti del Cda | Fu una diffamazione aggravata

Due ex membri del consiglio di amministrazione sono stati condannati in appello per aver diffamato aggravata-mente nel contesto di una disputa legata alla gestione dell’Idroscalo. L’organismo istituito dalla Città metropolitana di Milano, dedicato alla gestione del cosiddetto “mare di Milano”, è ormai chiuso, ma il conflitto tra i vertici dell’ente creato tra il 2019 e il 2020 si è protratto nei tribunali.

Milano – L’organismo creato dalla Città metropolitana di Milano per la gestione del “mare di Milano” è ormai storia passata, ma lo scontro scoppiato tra il 2019 e il 2020 ai vertici dell’Istituzione Idroscalo, all’epoca appena varata, è proseguito nelle aule giudiziarie. Nei giorni scorsi la sentenza della Corte d’Appello, che ha confermato la condanna in primo grado dell’ex presidente di Istituzione Idroscalo Paolo Taveggia, in passato dirigente nel Milan di Berlusconi e nell’Inter di Moratti, e di un altro ex componente del Cda, a versare un risarcimento complessivo di 18mila euro all’ex direttore Alberto Di Cataldo. È stato assolto invece “per non aver commesso il fatto” un altro ex componente del Cda, che invece nel 2024 era stato condannato anche lui dal Tribunale per diffamazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

