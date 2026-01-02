Lory Del Santo denunciata per diffamazione aggravata | ecco cosa è successo

Lory Del Santo è stata denunciata per diffamazione aggravata in seguito a una sua testimonianza su Sergio Leone, che ha suscitato polemiche e reazioni della famiglia Leone. La vicenda riguarda le dichiarazioni rilasciate dall’artista, che hanno portato a un procedimento legale. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni di questa situazione.

Il racconto shock di Lory Del Santo su Sergio Leone finisce in tribunale: ecco cosa è successo davvero Ha detto troppo o ha solo raccontato la sua verità? Lory Del Santo finisce nei guai dopo una rivelazione che ha fatto infuriare la famiglia Leone. Durante alcune interviste, la showgirl ha parlato di un episodio vissuto con Sergio Leone, celebre regista di “C’era una volta in America”. Secondo lei, si era recata sul set per proporsi per una parte. Ma quello che racconta dopo ha scatenato un putiferio. Leone, dice, si sarebbe allontanato per poi chiederle di raggiungerlo in un’altra stanza. Lì, Lory lo avrebbe trovato sdraiato su un letto matrimoniale, vestito solo con un perizoma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Lory Del Santo denunciata per diffamazione aggravata: ecco cosa è successo Leggi anche: Lory Del Santo accusa Sergio Leone di molestie: denunciata per diffamazione Leggi anche: Lory Del Santo indagata per diffamazione: aveva accusato Sergio Leone di molestie sessuali Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Accusa Sergio Leone di molestie e la figlia del regista la denuncia, indagata Lory Del Santo. Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: spunta anche il nome di Caterina Balivo - L’attrice accusò il regista di molestie sessuali dopo averlo incontrato per una parte in C’era Una Volta in America: : spunta anche il nome di Caterina Balivo ... libero.it

Accusò Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione: nell’inchiesta coinvolta Caterina Balivo - Lory Del Santo ha più volte raccontato che Sergio Leone si presentò in perizoma davanti a lei. fanpage.it

Lory Del Santo indagata: accusa Sergio Leone di molestie, figlia la denuncia/ Inchiesta anche Caterina Balivo - Lory Del Santo indagata: accusa Sergio Leone di molestie, figlia la denuncia, nell'inchiesta anche Caterina Balivo, cos'è successo ... ilsussidiario.net

Lory Del Santo denunciata per diffamazione aggravata: ecco cosa è successo

Anno 1985 Le coppie del mondo dello spettacolo Negli Anni 80's Lory Del Santo salì alla ribalta delle cronache rosa per la storia d'amore con il chitarrista Eric Clapton. I due si sono conosciuti nel 1985 durante una tappa del tour italiano del chitarrista.Dalla lor - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.