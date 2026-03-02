Simone Inzaghi e Romelu Lukaku sono al centro di un dibattito sui regali e sugli effetti delle loro scelte. Nel campionato saudita, Cristiano Ronaldo si trova ora in prima posizione, dopo aver superato i concorrenti in classifica. Questa situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, che seguono con interesse gli sviluppi delle classifiche e le mosse dei protagonisti in campo.

Dopo Pioli e Spalletti Simone Inzaghi può regalare un'altra prima volta: CR7 è in testa al campionato saudita dopo averlo sorpassato. Come si dice «Spiaze» in arabo non lo sappiamo ma l'AI di X prevede la festa (foto). *** Le liti tra Fabregas e Allegri, la rivalità tra Allegri e Spalletti, Conte che sostituì Luciano all'Inter e al Napoli non senza veleni. Gasperini che rifiutò la Juve e che ha litigato a bordocampo con Palladino: lotta Champions frizzantina, sembra la riunione di condominio di Fantozzi. *** Elettra Lamborghini a Sanremo si lamentava del poco sonno per i troppi 'festini bilaterali', così è andata a Montecarlo ma, per ironia della sorte, è rimasta sveglia tutta la notte per l'addio al celibato di Charles Leclerc, pilota Ferrari, grande rivale di suo nonno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I troppi regali di Inzaghi e Lukaku che ribalta i detti

Troppi regali? La regola dell’80/20 per liberare spazio (e mente)Le festività sono finite e ti ritrovi circondato da scatole, confezioni e oggetti appena scartati.

Giuliodori esulta: "Noi cattivi sotto porta". Intanto Del Zotti rimpiange i "troppi regali""Vincere oggi era fondamentale – il commento di mister Giuliodori (in foto) –, perché la ripresa dopo la sosta non è mai semplice.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inzaghi.

Argomenti discussi: I troppi regali di Inzaghi e Lukaku che ribalta i detti.

I troppi regali di Inzaghi e Lukaku che ribalta i dettiElettra Lamborghini a Sanremo si lamentava del poco sonno per i troppi 'festini bilaterali', così è andata a Montecarlo ma, per ironia della sorte, è rimasta sveglia tutta la notte per l'addio al ... ilgiornale.it

Simone Inzaghi a rischio esonero: dal mercato alla classifica, ecco cosa sta succedendo all' Al-HilalL'avventura di Simone Inzaghi all'Al-Hilal potrebbe essere giunta alla fine. Il tecnico italiano è arrivato in Arabia Saudita la ... msn.com