Nel calcio, ogni partita rappresenta una sfida importante, soprattutto in momenti di ripresa. Giuliodori sottolinea l’importanza della vittoria, evidenziando le difficoltà della fase post-sosta. Nel frattempo, Del Zotti riflette sui troppi regali concessi, indicando le aree di miglioramento. La partita ha mostrato gli aspetti da affinare e la determinazione del team nel perseguire risultati positivi.

"Vincere oggi era fondamentale – il commento di mister Giuliodori (in foto) –, perché la ripresa dopo la sosta non è mai semplice. Arrivi dalle vacanze, i ragazzi staccano soprattutto a livello mentale e l’approccio diventa sempre un’incognita. Per questo dico che siamo stati bravissimi: la squadra ha dimostrato subito di voler vincere la partita. Contro un Chieti pieno di incognite abbiamo sfruttato due loro disattenzioni, ma soprattutto c’è stato grande merito nostro nell’essere cattivi sotto porta e nell’aggredire certe palle in area. Potevamo anche chiuderla sul 3-0, poi nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo e il Chieti è rientrato, però sulle ripartenze abbiamo comunque creato i presupposti per fare il terzo gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori esulta: "Noi cattivi sotto porta". Intanto Del Zotti rimpiange i "troppi regali"

