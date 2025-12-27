Le festività sono finite e ti ritrovi circondato da scatole, confezioni e oggetti appena scartati. Quella montagna di regali che sembrava meravigliosa il 25 dicembre ora inizia a pesare, vero? Non è solo una sensazione: il disordine visivo ha un impatto reale sul tuo benessere, come dimostrano diverse ricerche scientifiche. Gli psicologi lo chiamano “rumore visivo”: ogni cosa che cade sotto il tuo sguardo rappresenta un’informazione che il cervello deve processare. Uno studio condotto nel 2009 dall’Università della California (UCLA) ha analizzato 32 famiglie per tre giorni, misurando attraverso campioni di saliva i livelli di cortisolo — l’ormone che il corpo rilascia quando sei sotto pressione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Troppi regali? La regola dell'80/20 per liberare spazio (e mente)

