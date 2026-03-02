I timori del Pentagono | A rischio le nostre scorte difensive

Il Pentagono esprime preoccupazioni riguardo alle scorte difensive degli Stati Uniti, evidenziando rischi potenziali. La missione militare di Washington e Tel Aviv in Iran è in corso da tre giorni, con il segretario alla Difesa che assicura non si tratti di un conflitto senza fine. Nessun dettaglio sulle azioni in atto o sui partecipanti, ma l’attenzione rimane alta sulla situazione.

La missione di Washington e Tel Aviv in corso in Iran non porterà ad un “conflitto senza fine”. Così il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth prova a rassicurare americani e alleati al terzo giorno di operazioni militari. “Questo non è l’Iraq”, ha aggiunto il capo del Pentagono mentre la reazione iraniana contro i Paesi della regione che ospitano basi americane si estende sino a toccare l’Europa con l’attacco alla base britannica di Akrotiri, a Cipro. Il messaggio di Hegseth arriva nelle stesse ore in cui da ricostruzioni apparse sui media emergono le preoccupazioni all’interno del dipartimento della Difesa statunitense per l’entità della rappresaglia del regime degli ayatollah e per le sue conseguenze sull’apparato bellico della superpotenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

