Rimini ko in casa | Avellino vince 101-96 e sfrutta le lacune difensive Obiettivi di vertice a rischio per la Dole?

La Dole Rimini perde in casa contro Avellino 101-96, subendo la seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. La squadra di casa ha commesso troppi errori in difesa, permettendo agli avversari di approfittarne e portare a casa il risultato. Ora, per il team di Rimini, la corsa ai vertici si complica, mentre l’Avellino si prende punti importanti in chiave classifica.

La Dole Rimini incassa la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche, piegata 96-101 da un’Unicusano Avellino che ha saputo sfruttare al meglio le debolezze difensive dei padroni di casa. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo, al Flaminio, che ha visto i riminesi tentare una rimonta nel terzo quarto, recuperando anche 18 punti di svantaggio, ma senza riuscire a ribaltare definitivamente l’inerzia del match. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 8 febbraio 2026, una giornata in cui la difesa della Dole è apparsa insufficiente a contenere l’attacco irpino, nonostante le prestazioni di rilievo di Davide Denegri e Marini.🔗 Leggi su Ameve.eu

