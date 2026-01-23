Teatro Giuffrè | Ornella Muti in scena con lo spettacolo Racconti di cinema

Il Teatro Giuffrè di Battipaglia ospita Ornella Muti nello spettacolo

Appuntamento con Ornella Muti al Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia. L'attrice porta in scena lo spettacolo "Racconti di cinema", diretto da Francesco Branchetti, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:30. La rappresentazione è strutturata come un intreccio tra recitazione e musica, durante il quale la protagonista ripercorre le tappe della sua carriera e del suo percorso artistico. La narrazione è accompagnata da esecuzioni musicali che spaziano dal repertorio americano ai brani della canzone italiana, toccando anche sonorità jazz e ritmi latini. Si segnala che l'evento è il recupero della data originariamente prevista per il 19 ottobre 2025; di conseguenza, i biglietti e gli abbonamenti già acquistati in precedenza rimangono validi per l'ingresso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

