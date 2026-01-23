L’Esercito Italiano investe nella difesa anti-missile, passando dal Grifo alla nuova generazione di sistemi SampT. Entrambi offrono elevata mobilità, flessibilità e modularità, garantendo una protezione multilivello e 360°. Questi sistemi, interoperabili e integrati nelle reti nazionali e NATO, rispondono alle esigenze di una difesa aerea moderna e completa, rafforzando la capacità strategica del Paese in ambito di sicurezza e tutela territoriale.

L’ Esercito Italiano si dota di nuovi sistemi missilistici da difesa aerea. Sono stati infatti consegnati nella caserma Santa Barbara di Sabaudia (LT), sede del Comando artiglieria controaerei, i primi materiali dei sistemi d’arma missilistici superficie-aria SampT New Generation e Grifo. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, l’a.d. e direttore generale di MBDA Italia, Lorenzo Mariani e l’a.d. di Eurosam, Anne Diaz de Tuesta. La cerimonia di consegna ha incluso una breve simulazione di impiego. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dal Grifo alla nuova generazione di Samp/T, l’Esercito Italiano punta sulla difesa anti missile: ecco come

Skynex, il sistema anti droni da 1000 colpi al minuto. Anche l’Esercito italiano si prepara alla guerra del futuroIl sistema Skynex, sviluppato dalla Rheinmetall, rappresenta una soluzione avanzata per la difesa aerea, capace di neutralizzare in modo efficace i droni.

