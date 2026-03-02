I nuovi cosmetici con portachiavi o moschettone combinano utilità e charme trasformando un semplice gesto di bellezza in un piccoli accessori di stile 

I nuovi cosmetici sono arricchiti da portachiavi o moschettoni che uniscono praticità e stile, trasformando il semplice gesto di applicarli in un momento di cura personale in un dettaglio di moda. La tendenza dei charms non è legata solo agli anni Novanta o Duemila, ma continua a essere presente. In passato, si usavano gli scoubidou intrecciati e i Tamagotchi, oggetti che hanno lasciato il segno.

