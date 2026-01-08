Hyperpop Collection | PlayStation rinnova lo stile di PS5 con tre nuovi accessori dal look neon

PlayStation presenta la Hyperpop Collection, una linea di accessori per PS5 caratterizzata da un design moderno e vivace con dettagli neon. Questa collezione permette di personalizzare e rinnovare l’aspetto della propria postazione da gioco, offrendo uno stile distintivo e aggiornato. Ideale per chi desidera un tocco di originalità senza rinunciare alla funzionalità, la Hyperpop Collection si inserisce nell’evoluzione estetica della console.

PlayStation ha presentato ufficialmente la Hyperpop Collection, una nuova linea di accessori per PlayStation 5 pensata per chi vuole dare un’identità visiva forte e contemporanea alla propria postazione da gioco. Il debutto è fissato per marzo 2026 e coinvolgerà sia il DualSense wireless controller sia le cover ufficiali per PS5, disponibili in tre varianti cromatiche completamente inedite. Una collezione ispirata al mondo RGB e alle postazioni gaming moderne. La Hyperpop Collection nasce con l’obiettivo di portare su PS5 un’estetica ispirata alle luci RGB, ai setup più scenografici e a uno stile visivo audace. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

