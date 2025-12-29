Furto al negozio Milù Shopping di Frosinone | rubati parrucche cosmetici e accessori

29 dic 2025

Un furto è stato segnalato nel negozio Milù Shopping di Frosinone, situato nella zona alta della città. La proprietaria, Rita Scaccia, ha condiviso l’accaduto tramite un video sui social, ringraziando le Forze dell’Ordine per il pronto intervento. Sono stati sottratti parrucche, cosmetici e accessori, senza che siano ancora note le modalità dell’effrazione. La vicenda evidenzia l’importanza di misure di sicurezza adeguate per le attività commerciali locali.

