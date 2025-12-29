Furto al negozio Milù Shopping di Frosinone | rubati parrucche cosmetici e accessori
Furto nel negozio di parrucche Milù Shopping, situato nella parte alta di Frosinone. A rendere noto l’accaduto è stata la proprietaria, Rita Scaccia, attraverso un video pubblicato sui social, in cui ha raccontato quanto avvenuto e ringraziato le Forze dell’Ordine per l’intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
