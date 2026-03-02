I napoletani a Dubai sono tutti in sicurezza dice il sindaco Manfredi

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che i cittadini napoletani presenti a Dubai sono al sicuro e che al momento non ci sono criticità. Ha spiegato che è in corso un monitoraggio costante con l’unità di crisi e che è attiva un’assistenza dedicata per chi desidera tornare in Italia. La comunicazione riguarda tutti i napoletani che si trovano attualmente nella città degli Emirati.

