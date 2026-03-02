i messaggi i regali costosi e la denuncia del fratello a milano la violenza sessuale su una 13enne disabile

A Milano, un ragazza di 13 anni con disabilità psichica è stata vittima di violenza da parte di un vicino di casa di oltre cinquant’anni. Il fratello maggiore ha trovato tre chat sul telefono della sorella, dove sono stati scovati messaggi, regali costosi e una denuncia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

È stato il fratello maggiore ad accorgersi dell'incubo che stava vivendo la tredicenne. Il 51enne vicino di casa le aveva rintracciato il cane che era scappato: una scusa per attirarla in casa sua È il fratello maggiore a scoprire, tre chat del telefonino di lei, l'incubo in cui era precipitata una ragazzina di 13 anni, con disabilità psichica, vittima della violenza di un vicino di casa di oltre cinquant'anni. E oggi che l'uomo è stato arrestato, vengono fuori i contorni di una vicenda raccapricciante. Come riporta oggi il Corriere della Sera, nella sua edizione cartacea, l'uomo è stato arrestato per ordine della gip Giulia Marozzi che ha definito il racconto poi fatto dalla vittima "puntuale, lineare, coerente e dettagliato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Violenza sessuale su una 13enne. La trappola sui social e l’abuso. Colombiano condannato a 5 anniCinque anni di reclusione (3 in meno di quanti chiesti dalla Procura) e ammissione al percorso di giustizia riparativa per il colombiano di 24 anni...

Violenza sessuale su una 13enne. L’imputato sceglie il rito abbreviatoFingendosi un 17enne, ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno.

