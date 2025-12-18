Violenza sessuale su una 13enne L’imputato sceglie il rito abbreviato

Un grave episodio di violenza sessuale su una 13enne avvenuto a Monza. L’imputato, un 24enne colombiano, ha scelto il rito abbreviato e si era finto un 17enne su Instagram per adescare la giovane. L’episodio, risalente a luglio scorso, ha portato la Procura a chiedere il giudizio immediato, contestandogli il reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Fingendosi un 17enne, ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno. Per questo episodio, risalente al luglio scorso, ora la Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per un 24enne colombiano che deve rispondere del reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il giovane, da un anno residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia, incensurato, ancora detenuto in carcere, ha scelto di venire processato con il rito abbreviato, che prevede lo “sconto” di un terzo della pena in caso di condanna. Secondo l’accusa, il colombiano aveva chattato sui social con la ragazzina, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi in centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

