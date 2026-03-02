I mercati non drammatizzano l’Iran

I mercati finanziari europei hanno mostrato una reazione più contenuta del previsto dopo le tensioni in Medio Oriente. Wall Street, invece, ha evitato reazioni eccessive, contribuendo a stabilizzare la situazione. La giornata di ieri si è conclusa senza particolari scossoni, nonostante i timori legati alla crisi in Medio Oriente. La reazione degli investitori è risultata più moderata rispetto alle attese iniziali.

Una reazione più composta delle attese da parte di Wall Street ha arginato ieri il rischio di smottamento dei mercati finanziari europei dopo che nel fine settimana le tensioni in medio oriente sono sfociate in un vero conflitto. Sicuramente, come fanno notare diversi analisti, l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, è andato oltre una logica di deterrenza assumendo una portata più ampia con potenziali impatti economici, ma gli investitori globali hanno imparato a tenere i nervi saldi dopo i vari choc geopolitici degli ultimi anni. Così i cali degli indici globali sono stati tutto sommato contenuti (gli asiatici e gli europei... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

