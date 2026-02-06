Asfalti a Falconara al via la seconda tranche di asfaltature | tutte le strade interessate
La seconda fase dei lavori di asfaltatura a Falconara partirà la prossima settimana. Il Comune ha annunciato che, a seconda del meteo, si procederà con il rifacimento di diverse strade della città. L’intervento, finanziato con un milione di euro, mira a migliorare le condizioni delle vie più usurate. I lavori sono stati programmati per limitare i disagi ai cittadini, ma si attendono aggiornamenti se il maltempo dovesse incidere sui tempi.
FALCONARA - Al via dalla settimana prossima, compatibilmente con le condizioni meteo, la seconda tranche di asfaltature delle strade di Falconara, eseguite grazie a un fondo comunale di circa un milione di euro stanziato nell’autunno 2025. Interesseranno strade strategiche come via Baldelli.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Falconara Asfalti
Accordo fra Enel e Comune di Montesilvano per le asfaltature dopo i lavori sulla rete elettrica: le strade interessate
L’amministrazione di Montesilvano e i vertici di Enel hanno trovato un accordo per sistemare le strade dopo i lavori sulla rete elettrica.
Torna la Fiera di Santa Caterina, limitazioni al traffico: tutte le strade interessate
#Jesi - In via Puccini, presso la Farmacia Calcatelli, i malviventi hanno tentato il bis ai danni di un'altra auto della stessa famiglia abbandonando però i bulloni a terra e dileguandosi senza portare a termine il "lavoro", caso analogo anche a #Falconara facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.