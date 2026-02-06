Asfalti a Falconara al via la seconda tranche di asfaltature | tutte le strade interessate

La seconda fase dei lavori di asfaltatura a Falconara partirà la prossima settimana. Il Comune ha annunciato che, a seconda del meteo, si procederà con il rifacimento di diverse strade della città. L’intervento, finanziato con un milione di euro, mira a migliorare le condizioni delle vie più usurate. I lavori sono stati programmati per limitare i disagi ai cittadini, ma si attendono aggiornamenti se il maltempo dovesse incidere sui tempi.

FALCONARA - Al via dalla settimana prossima, compatibilmente con le condizioni meteo, la seconda tranche di asfaltature delle strade di Falconara, eseguite grazie a un fondo comunale di circa un milione di euro stanziato nell’autunno 2025. Interesseranno strade strategiche come via Baldelli.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

