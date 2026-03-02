I Lions hanno ceduto i loro running back ai Texans dopo aver segnato complessivamente 33 touchdown in tre anni. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla squadra e rappresenta un cambiamento importante nel reparto offensivo dei Texans. La transizione coinvolge due giocatori chiave che, ora, vestiranno la maglia della franchigia texana. La mossa ha già suscitato interesse tra gli appassionati di football.

2026-03-02 19:34:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: È una mossa enorme per il backfield dei texani. I Detroit Lions hanno ceduto il running back David Montgomery agli Houston Texans, secondo molteplici rapporti. Secondo Adam Schefter di ESPN, i Lions hanno distribuito Montgomery a Houston in cambio di una scelta al quarto round, una scelta al settimo round e il guardalinee offensivo Juice Scruggs. Lunedì scorso, i texani hanno scambiato un altro guardalinee offensivo, Tytus Howard, con i Cleveland Browns, ricevendo in cambio una scelta al quinto round. L’acquisizione di Montgomery vede i texani sbarcare un running back estremamente prolifico che aveva stretto una dinamica partnership con Jahmyr Gibbs a Detroit. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I Lions RB sono stati ceduti ai texani dopo 33 touchdown in tre anni

Mercato Lazio, ecco perché Tavares e Noslin non sono stati più ceduti: svelato il motivoMilan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata.

Donna di 33 anni muore tre giorni dopo il parto: tragedia nel SalernitanoLa donna, dopo aver partorito lo scorso venerdì all'ospedale di Sarno, aveva avuto delle complicanze ed era stata trasferita all'ospedale di Nocera...

Contenuti utili per approfondire Lions.

Argomenti discussi: I Lions vogliono lo scambio di David Montgomery con l’RB. Jahmir Gibbs assume il ruolo di protagonista; Seahawks si unì al veterano RB come potenziale sostituto di Kenneth Walker III.

I Lions sognano Sono sbarcati gli americani Guarda le fotoSono sbarcati sotto le Mura venete i due grandi colpi dei Lions Bergamo, gli americani Chaz Thompson e Daryl Forte. A breve, poi, sarà annunciato il nuovo QB dei leoni bergamaschi. Sono scesi ... bergamonews.it