Mercato Lazio ecco perché Tavares e Noslin non sono stati più ceduti | svelato il motivo

La Lazio ha deciso di non cedere più Tavares e Noslin, anche se c’erano offerte sul tavolo. Motivo? La società ha bisogno di rinforzi dopo gli infortuni e vuole mantenere un reparto più compatto. La scelta è arrivata dopo aver valutato le esigenze della squadra e le opportunità di mercato, lasciando da parte le probabili plusvalenze. I tifosi attendono ora sviluppi sulla rosa, con la speranza di poter contare sui giocatori chiave fino alla fine della stagione.

