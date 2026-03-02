I lavori all’ex rifugio Tommaseo Il Comune aggiudica l’appalto

Il Comune ha deciso di affidare alla società genovese Cmci Consorzio stabile i lavori di recupero e valorizzazione del ricovero antiaereo Tommaseo, situato in via del Torretto. La gara d’appalto è stata conclusa con successo e l’azienda si occuperà delle operazioni di riqualificazione dell’edificio. L’intervento riguarda l’ex rifugio, che sarà oggetto di interventi di recupero.

Sarà l’azienda genovese Cmci Consorzio stabile ad eseguire i lavori di recupero e valorizzazione del ricovero antiaereo Tommaseo, in via del Torretto. L’aggiudicazione dei lavori è stata ufficializzata ieri, al termine della procedura negoziata avviata dal Comune della Spezia che aveva visto la partecipazione di tre aziende delle sette che erano state invitate dagli uffici comunali a presentare un’offerta. Oltre all’azienda genovese risultata poi vincitrice, hanno presentato un’offerta anche le imprese Cosval di Milano e Cema di Chiavari. Il consorzio genovese si è aggiudicato l’appalto grazie a un ribasso percentuale del 20,24% rispetto alla somma fissata a base d’asta dagli uffici comunali, con l’importo dell’aggiudicazione pari a 147. 🔗 Leggi su Lanazione.it

