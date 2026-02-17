L’ex rifugio Tommaseo | Una galleria dedicata all’arte e alla memoria

L’ex rifugio Tommaseo diventa un luogo dedicato all’arte e alla memoria, grazie al progetto ‘La Spezia Forte’. La città vuole trasformare questo spazio, simbolo della sua storia durante la Seconda Guerra Mondiale, in una galleria aperta a tutti. Un intervento che prevede il recupero delle strutture antiaeree e l’allestimento di esposizioni permanenti. La volontà è di rendere il sito un punto di riferimento culturale e storico per i cittadini.

Restituire alla città un luogo simbolo della propria storia durante la Seconda Guerra Mondiale: è questo l’obiettivo del progetto ‘ La Spezia Forte ’ per il recupero dei rifugi antiaerei nel territorio cittadino. Ieri mattina è stato firmato l’atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dell’ex ricovero antiaereo Tommaseo in galleria di via del Torretto dal Demanio dello stato al Comune della Spezia. Alla riunione erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, l’ingegner Luca Michele Terzaghi in rappresentanza della Direzione Regionale Liguria dell’Agenza del Demanio, il soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria Vincenzo Tinè, e l’assessore al patrimonio Manuela Gagliardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

