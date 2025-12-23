Polisportivo il Comune aggiudica la concessione a Glaukos e ai suoi partner

Il Comune ha ufficialmente affidato la gestione del Polisportivo a Glaukos e ai suoi partner, con la firma della determina da parte del dirigente competente. Questo intervento rappresenta uno degli impegni più significativi dell’amministrazione comunale nel settore delle infrastrutture sportive, finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento degli impianti. La decisione sottolinea l’impegno dell’ente nel potenziare l’offerta sportiva e nel promuovere uno sviluppo sostenibile e funzionale del patrimonio pubblico.

Domenica 21 dicembre 2025 A partire dalle ore 16.00 Centro Polisportivo "F. Mele", loc. Pedace

