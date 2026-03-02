Una situazione di grande tensione si verifica nei campi del nord-est della Siria, dove i figli di membri del Califfato cercano di fuggire da al-Hol. Le autorità locali e le forze internazionali monitorano l’aumento dei tentativi di evasione, mentre le condizioni nel campo continuano a peggiorare. La crisi umanitaria e la presenza di minori tra le persone in fuga complicano ulteriormente la gestione della situazione.

Un anno fa l’amministrazione Trump sospendeva i finanziamenti a Usaid, l’agenzia indipendente creata da John F. Kennedy e operativa per sessantaquattro anni in più di cento Paesi, mettendo in difficoltà numerose aree vulnerabili e ad alto rischio. Come nel nord della Siria, dove sopravvivono i campi di al-Hol e Roj. Tra i più grandi insediamenti al mondo per famiglie legate allo Stato Islamico. Il campo di al-Hol ospita oltre 60.000 persone, tra cui circa 25.000-30.000 bambini. I servizi sono minimi e la radicalizzazione resta un rischio concreto. La maggior parte sono donne e figli di sospetti affiliati all’Isis. Non detenuti in senso formale, ma nemmeno liberi: da anni in un limbo giuridico e umano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I figli del Califfato e la fuga da al-Hol, il caos siriano che non si può più ignorare

Benessere aziendale: la retorica della performance e la salute che non si può più ignorareC’è una contraddizione sempre più evidente nel mondo del lavoro contemporaneo: mentre si moltiplicano i discorsi su benessere, felicità e “centralità...

La fabbrica dei bambini perfetti esiste e si chiama Nucleus Genomics. Il fondatore Kian Sadeghi: «Niente mi dà più gioia del sapere che il lavoro che facciamo può salvare una vita. Stiamo dando speranze in più ai genitori»Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.

Approfondimenti e contenuti su Califfato.

Discussioni sull' argomento Terra di nessuno I figli del Califfato e la fuga da al-Hol, il caos siriano che non si può più ignorare; Il Primo Ministro si mostra provocatorio mentre i bambini australiani detenuti in Siria chiedono di tornare a casa; NOTIZIE DALL’AUSTRALIA RIENTRANO LE SPOSE DELL’ISIS ?.

La tradizione del fanous viene generalmente ricondotta all’epoca del califfato fatimide. Una delle narrazioni storiche più note racconta che, quando al-Muizz li-Din Allah entrò al Cairo durante il mese di Ramadan, la popolazione scese nelle st - facebook.com facebook