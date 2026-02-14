Kian Sadeghi ha fondato Nucleus Genomics, una startup che permette ai genitori di analizzare il DNA dei loro figli già prima della nascita. La società utilizza tecnologie innovative per identificare malattie genetiche rare, ma anche caratteristiche come il colore degli occhi o il livello di intelligenza. In America, questa pratica consente alle coppie di valutare i rischi e decidere quale embrione trasferire, offrendo così una nuova possibilità di prevenzione. Sadeghi dice che niente gli dà più soddisfazione che sapere che il suo lavoro può aiutare a salvare vite umane.

Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. Mi spieghi meglio: che cosa permette di fare esattamente il vostro programma chiamato IVF+? «Consente ai genitori di ottenere un’analisi dettagliata del Dna di massimo 20 embrioni, ottenuti dalle loro cliniche di fecondazione in vitro, prima dell’impianto. In pratica, ciascun embrione viene sottoposto alle decine di migliaia di test genetici attualmente sul mercato, inclusi i punteggi di rischio poligenico riguardanti circa 2.000 disturbi e caratteristiche legate alla salute». Con quale risultato? «Oltre alle malattie genetiche gravi viene indicata anche la probabilità di predisposizione verso tumori e patologie croniche come il diabete, la schizofrenia o l’ipertensione e anche verso disturbi psicologici tra cui ansia, depressione, dipendenza dall’alcol». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La fabbrica dei bambini perfetti esiste e si chiama Nucleus Genomics. Il fondatore Kian Sadeghi: «Niente mi dà più gioia del sapere che il lavoro che facciamo può salvare una vita. Stiamo dando speranze in più ai genitori»

